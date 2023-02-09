السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية تشارك في ملتقى لقاءات حائل



حائل 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

تشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في ملتقى لقاءات حائل الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة من 7 حتى 9 فبراير الجاري في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات في حائل .

وتهدف المشاركة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية واستكمال جهود الهيئة لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دعم واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.

ويتضمن ملتقى "لقاءات حائل" على معرض مصاحب لطرح الفرص الوظيفية وورش عمل توعوية إضافة إلى مجموعة من الجلسات الإرشادية والتدريبية.

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعمل على دعم الرفاهية المستدامة للمجتمعات المحلية وتقدم حزمة من المبادرات المجتمعية تماشياً مع أهداف الهيئة ورؤيتها.

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14:51ت م

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