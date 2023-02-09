

الجزائر 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

التقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن بالعاصمة الجزائر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني، محمد الأمين ابي الشيخ الحضرمي.

وتناول الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.

// انتهى //

14:44ت م

0106





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء الجزائري يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.