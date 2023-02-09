السعودية اليوم/ محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية



الأحساء 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم ، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش.

واستمع سموّه لشرح عن خطة عمل الفرع بالعناية بالمساجد، وما نفذه الفرع من مشروعات وعن المشاريع التي ينفذها الفرع بالمحافظة، مشيداً بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من عناية واهتمام ببيوت الله.

// انتهى //

14:39ت م

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