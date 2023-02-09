السعودية اليوم / فعاليات متنوعة للأطفال بمهرجان التمور 2023



الأحساء18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

يقدم مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة 2023 عدداً من الفعاليات المتنوعة للأطفال ضمن (خيمة الطفل)، التي لاقت إقبالاً ملفتاً من الأطفال الذين حرصوا على المشاركة فيها.

وتضمنت فعاليات الطفل، مسابقات وألعاب تحدٍ، ومسرحاً تفاعلياً وحكواتياً، ومكتبة للطفل، وركن الفن والرسم، وركن الألوان، بالإضافة إلى تعريف الأطفال بالتمور وأهميتها الغذائية.

في حين أسهم المهرجان في منح فرصة كبيرة للأسر المنتجة من أجل الإبداع والتميز وعرض الأطباق والمأكولات الشعبية، حيث تتواجد صانعات الأطباق بصفة يومية للتقدم (الأرز الأحسائي، العصيدة بالتمر، الهريس، الجريش، المفلق، المرقوق بالخضار، اللقيمات، خبز المسح بمختلف النكهات) .

ويُمثل ركن المؤسسة العامة للري في المهرجان دوراً مهما في تعريف الزوار بـ "منصة ري" وهي منصة إلكترونية تُقَدم من خلالها المؤسسة الخدمات للمستفيدين، وتضم 26 خدمة، وفق ضوابط وإجراءات محددة لكل خدمة بتطوير مستمر، كما حرصت المؤسسة على إطلاق مركز الاتصال الموحد من خلال الرد على الاستفسارات .

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14:36ت م

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