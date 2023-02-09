السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في الاجتماع الدولي للموجات القصيرة



تونس 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الدولي لتنسيق ترددات الموجات القصيرة للفترة الإذاعية A23، خلال الفترة من 5 - 9 فبراير 2023م، في الجمهورية التونسية.

وعقدت الأمانة العامة اجتماعا تنسيقيا لوفود مجلس التعاون المشاركة في الاجتماع الدولي يوم 4 فبراير 2023م، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دعم مرشح دولة الإمارات دولة العربية المتحدة لمنصب نائب الرئيس للجنة تسيير المؤتمر الدولي لتنسيق الموجات الإذاعية القصيرة (HFCC) للفترة من 2023 - 2025م.

كما تم التأكيد على أهمية تأهيل الكوادر الفنية في دول المجلس من خلال دورات متخصصة في تقنيات البث والإرسال الإذاعي، ودراسة أفضل التجارب المتعلقة بالبث الإذاعي ومنها محطات الموجة القصيرة والتقنيات الحديثة المرتبطة بها وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك المحافظة على تسجيل الترددات الإذاعية على الموجة القصيرة في القطاعات الهندسية بدول مجلس التعاون للفترة الشتوية A والفترة الصيفية B.

// انتهى //

14:31ت م

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