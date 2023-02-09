شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يفتح النار على النصر ويهدد الإدارة بالرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي السعودي رأسًا على عقب خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الشكوى الرسمية التي قدمها الهلال السعودي ضد أندرسون تاليسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد التصريحات التي فجرها اللاعب البرازيلي ضد الزعيم.

تاليسكا مهدد بالإيقاف لمدة عام

وأصبح تاليسكا مهدد بالإيقاف لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى الغرامة المالية الكبيرة التي من المتوقع أن يوقع عليها بسبب تشكيكه في التحكيم بالمملكة العربية السعودية.

وقال نجم النصر في إحدى حلقات "فيلم النصر" والذي تم عرضه على منصة شاهد:" لو لم يحصل الهلال على دعم تحكيمي، لخسر في جميع مبارياته".

وعلى الفوز قدم الهلال شكوى رسمية ضد اللاعب البرازيلي، مشددًا على وجوب اتخاذ قرار صارم ضده في أقرب وقت ممكن.

تاليسكا يفتح النار على النصر ويهدد الإدارة

وهاجم تاليسكا إدارة النصر بعد نشر حديثه دون إذنه، في ظل احتمالية التأثير على مستقبله الكروي خلال الفترة القادمة.

وقال تاليسكا لـ صحيفة "الرياضية" في تصريحات نشرتها الصحيفة:" لم أمنح أي جهة، أو إذن لنشر أي حديث تليفزيوني، ولست مسؤول عن أي شيئ نشر دون إذن مني".

ويعيش اللاعب في حالة غصب شديدة من إدارة النصر، مما يهدد مستقبله مع العالمي في الفترة القادمة.