السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل قائد قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة



نجران 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، قائد قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة العقيد ضيف الله بن سعد القحطاني.

وبارك سموه للعقيد القحطاني تكليفه قائداً لقوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة، راجياً له التوفيق بخدمة الدين ثم المليك والوطن، مشيداً بالجهود الأمنية والتنظيمية والإنسانية لقوات الطوارئ الخاصة بالتكامل مع الجهات الأمنية الأخرى.

بدوره أعرب العقيد القحطاني، عن اعتزازه بخدمة الوطن بمنطقة نجران، متمنياً التوفيق لمنسوبي القوات المسلحة في القيام بمهامهم وواجباتهم المناطة بهم.

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13:56ت م

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