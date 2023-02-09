السعودية اليوم / 24 ساعة جراحية لزراعة كبدين وكلية لشقيقين بالشرقية



الدمام 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

نجح فريق طبي في المنطقة الشرقية من زراعة كبدين وكلية لشقيقين في عملية زراعية تبادلية استغرقت 24 ساعة تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وبين التجمع الصحي بالشرقية أن مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أجرى عملية زراعة تبادلية لكبد وكلى مريضين أشقاء الأول يبلغ عمره 7، والثاني يبلغ عمره 12 عاماً، حيث استدعت الحالات التي واجهت الفريق الطبي تحدياً كبيراً معها لتوفير الأعضاء المطابقة لهما.

وأبان الفريق الطبي أن الحالة الأولى كانت لطفلة تحتاج لكبد وكلى فيما احتاج شقيقها كبد وقام الأهل بتوفير مُتبرعين، الأول مُتبرع بالكبد والآخر متبرع بالكلى، في حين أن الحالتين استدعت زراعة 3 أعضاء وذلك بمدة استغرقت ما بين 6 إلى 8 ساعات للعملية الواحدة.

وأكد الفريق الطبي المشرف على الحالة أنه كان في تحدي مع الزمن بسبب احتمالية عدم توفر الأعضاء المطابقة للطفل مما قد يؤدي لتدهور حالته وينتهي به الحال إلى زراعة عضوين كبد وكلى بدلاً من كبد فقط، ولكن تم توفير مُتبرع وإنقاذ الأطفال بعد عمل فحوصات المطابقة مع الطفلة ومطابقة باقي المتبرعين مع الطفل وتأكيد ذلك، وتمت بحمد الله عملية الزراعة بنجاح.

يذكر أن مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي تمكن من إجراء 37 عملية زراعة أعضاء للأطفال تنوعت ما بين زراعة كلى وكبد، منها 20 عملية زراعة كلى، و17 عملية زراعة كبد خلال العام الماضي 2022م.

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13:25ت م

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