السعودية اليوم / 29500 مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفى القوارة العام الماضي 2022



بريدة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

أوضح تجمع القصيم الصحي، أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية والعلاجية العادية والإسعافية التي قدمها قسم الطوارئ في مستشفى القوارة العام لمختلف المرضى والمراجعين خلال العام الميلادي المنصرم 2022م بلغ قرابة 29000 مستفيد.

وبيّن التجمع أن التقرير السنوي الإحصائي الصادر عن المستشفى أظهر أن قسم الطوارئ قدم خدماته لعدد 29488 مراجعاً في العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد السعوديين من مجموع المرضى المستفيدين بلغ 25604 مرضى، في حين بلغ عدد المستفيدين من غير السعوديين 3484 مستفيداً.

وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن حالات التنويم في طوارئ مستشفى القوارة العام بلغت 294 حالة، فيما سجل القسم 39 حالة إنقاذ حياة في العام الماضي 2022م الذي بلغ فيه عدد المراجعين للعيادات الخارجية أكثر من 24 ألف مراجع.

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13:22ت م

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