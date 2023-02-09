السعودية اليوم / جراحة عاجلة تعيد التروية لخصية مريض بمستشفى رياض الخبراء



بريدة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

أسهم تدخل جراحي طارئ قام به أطباء مستشفى رياض الخبراء بإنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 24 عاماً، حضر إلى المستشفى وهو يشكو من ألم مفاجئ وشديد في الخصية اليمنى.

وبين تجمع القصيم الصحي أنه بعد خضوع المريض للفحص السريري وإجراء أشعة دوبلر للخصيتين تبين أن لديه حالة انفتال بخصيته مع عدم وجود تروية كافية للخصية، ليتم بعدها عمل الفحوصات المخبرية المطلوبة إسعافياً وتحضير غرفة العمليات والطاقم الطبي الجراحي والفني المختص.

وأشار التجمع إلى أنه عند تنفيذ العمل الجراحي وإخراج الخصية تبين أنها بحالة انفتال كامل فتم إرجاع الانفتال أولاً وفتح الغلالة بمناطق متفرقة للخصية وإجراء تدفئة الخصية بالسروم الملحي الدافئ، والانتظار حتى الانتهاء وعودة التروية للخصية بشكل جيد، ومن بعدها تم تثبيت الخصية بكيس الصفن حسب الأصول الطبية وإغلاق الجرح الخارجي

وأوضح التجمع أن الحالة الصحية للمريض تحسنت بشكل ملحوظ بعد ساعتين من العملية الجراحية وذهبت عنه الألم نهائياً، وثم في اليوم التالي تم إجراء أشعة دوبلر للخصية وأظهرت أن عملية تروية الخصية ممتازة، حيث غادر المريض المستشفى هو بحالة جيدة بعد الحفاظ على الخصية والتأكد مخبرياً بأنها تعمل بصورة طبيعية.

// انتهى //

13:16ت م

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