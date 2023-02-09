السعودية اليوم / جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع برنامج "صُنع في السعودية"



أبها 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

وقعت جامعة الملك خالد اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الصادرات

وتهدف الاتفاقية إلى التنسيق وتعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك في المسارين الإستراتيجي والتنفيذي، عبر المشاريع والمعارض والمبادرات المشتركة من خلال نقاط اتصال مخصصة، واستخدام علامة "صُنع في السعودية" على المواد التسويقية في المعارض والحملات الترويجية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، وتأسيس نادٍ طلابي باسم "صُنع في السعودية" لنشر ثقافة الصناعات السعودية.

يذكر أن برنامج "صُنع في السعودية" هو مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

// انتهى //

13:05ت م

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أبها 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسوقعت جامعة الملك خالد اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية "برنامج صُنع في السعودية" أمس، بحضور معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك بالمدينة الجامعية بالفرعاء.وتهدف الاتفاقية إلى التنسيق وتعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك في المسارين الإستراتيجي والتنفيذي، عبر المشاريع والمعارض والمبادرات المشتركة من خلال نقاط اتصال مخصصة، واستخدام علامة "صُنع في السعودية" على المواد التسويقية في المعارض والحملات الترويجية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، وتأسيس نادٍ طلابي باسم "صُنع في السعودية" لنشر ثقافة الصناعات السعودية.يذكر أن برنامج "صُنع في السعودية" هو مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.// انتهى //13:05ت م0067

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