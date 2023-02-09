السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة



الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي ، صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية

وخلال اللقاء أكد معالي الأمين العام حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ تطلعات سلطنة عمان خلال رئاستها لمجلس التعاون في هذه السنة.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو المزيدٍ من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله - وتطلعات شعوبها، كما شهد اللقاء بحث كافة الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

// انتهى //

13:00ت م

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الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي ، صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية ، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة بالرياض.وخلال اللقاء أكد معالي الأمين العام حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ تطلعات سلطنة عمان خلال رئاستها لمجلس التعاون في هذه السنة.وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو المزيدٍ من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله - وتطلعات شعوبها، كما شهد اللقاء بحث كافة الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //13:00ت م0064

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