السعودية اليوم / حساب المواطن: 3.7 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير



الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

وبين أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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