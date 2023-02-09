شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مفاجئ من رونالدو على إنتقال بوسكيتس إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات مكثفة فى الساعات الاخيرة، من قبل مسئولي النصر لإستقدام نجم الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب نادي برشلونة، والذي ينتهي تعاقده مع البرسا فى نهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي أمتنع فيه اللاعب عن تجديد تعاقده.

وأفادت التقارير أن رونالدو رحب بفكرة إستقدام النصر للنجم الإسباني بوسكيتس، على الرغم أن اللاعب كان أحد أخصام النجم البرتغالي، حينما كان فى برشلونة، ولكن أكد صاروخ مادييرا أنه لا يحمل أي أزمات شخصية مع اللاعب، ويوافق بشدة على إنضمامه إلى العالمي.

فى الوقت الذي منح رونالدو الأفضلية لمسئولي النصر، إستقدام أحد ثنائي الريال مودريتش أو كروس خلال الفترة المقبلة، كأحد الخيارات القوية المتاحة للفريق، والذي ينتهي تعاقدهم مع الميرنجي بنهاية الموسم الجاري.



موقف بوسكيتس من عرض النصر

ومن جانبه، أبدي اللاعب موافقة مبدئية على الإنضمام إلى النصر، فى ظل غموض العرض الأمريكي، والذي كان مقدما له من ميامي، بجانب تأكيدات الجانب السعودي للاعب أن الراتب الذي سيتقاضاه مع العالمي، سيكون أفضل كثيرًا مما سيتقاضاه حال الإنتقال إلى أي فريق آخر فى الفترة المقبلة.



الهلال يسعي لإفساد صفقة النصر

ودخل نادي الهلال مؤخرًا مع بوسكيتس فى خط المفاوضات، لتهديد خطة العالمي فى الجمع بين رونالدو وبوسكيتس فى فريق آخر، فى الوقت الذي أكدت فيه إدارة الزعيم على قدرتها المادية فى إستقدام بوسكيتس إذا ما تعلق الأمر بالأموال، فى تحدي صريح للفريق النصراوي.