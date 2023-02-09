شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يصدم النصر والهلال بهذا القرار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة نادي النصر والهلال في التعاقد مع نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة "يوليو 2023".

صراع بين النصر والهلال للحصول على لاعب برشلونة

ووضعت إدارة النصر والهلال الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس لضمه خلال فترة الصيف القادمة بشكل مجاني، حيث ينتهي عقده مع النادي الكتالوني بحلول نهاية الموسم الجاي 2022/2023.

ووفقًا لما كشفته صحيفة سبورت الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، فإن النصر قدم عرض رسمي لـ برشلونة لضم بوسكيتس في يوليو القادم.

وكذلك الهلال الذي يقترب من تقديم عرض مغري للاعب لضمه في الانتقالات القادمة، حسب ما ذكرته العديد من للتقارير الصحفية.

برشلونة يستقر على تجديد عقد بوسكيتس

وفجر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشار إلى اقتراب لاعب الوسط الإسباني من تجديد عقده مع برشلونة، ليستمر صاحب الـ 34 عامًا في صفوف القلعة الكاتالونية.

وفي ذات السياق، يضغط المدير الفني لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز، إدارة النادي للتجديد للاعب في أسرع وقت، حيث يجده أنه أحد أعمدة الفريق الإسباني خلال الفترة الحالية.

الجدير ذكره شارك بوسكيتس منذ انطلاق الموسم الحالي مع برشلونة في 24 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في تسجيل هدف وحيد.