السعودية اليوم / أمانة جازان ترفع 12000 متر مكعب من مخلفات الأنقاض بمحافظة صبيا



صبيا 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا خلال شهر يناير الماضي 12000 متر مكعب من مخلفات الأنقاض، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس محمد محسن الخرمي، أن الفرق الميدانية قامت برفع 7500 متر مكعب من المخلفات المنزلية، ومعالجة 570 متراً مربعاً من حفريات الشوارع، وصيانة 620 متر مربع من الأرصفة المتهالكة.

وبيّن الخرمي أن البلدية ممثلة بالفرق الميدانية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية، من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة "بلدي"، ليتم مباشرتها ومعالجتها.

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12:51ت م

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