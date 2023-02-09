السعودية اليوم / رئيس لجنة الحج والعمرة بجمهورية ليبيريا يشيد بالتسهيلات المقدمة للمعتمرين والحجاج



مكة المكرمة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

أشاد رئيس لجنة الحج والعمرة بجمهورية ليبيريا الشيخ عبدالله أبو بكر مورمة، بالتسهيلات والخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للحجاج والمعتمرين والتي أسهمت في تحقيق الكثير من النجاحات لأعمال الحج والعمرة.

وقال عقب اجتماعه برئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور أحمد عباس سندي أمس، لتوقيع عقد خدمة حجاج ليبيريا لعام 1444 هـ، أن المشاريع العملاقة التي يشهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة شواهد على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مثنياً على الخدمات التي وفرتها الشركة للحجاج.

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12:03ت م

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