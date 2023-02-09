السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تشاد يلتقي رئيس جامعة الملك فيصل في أنجمينا



أنجمينا 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد، عامر بن علي الشهري، بمكتبه في مقر السفارة، أمس، معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بخاري حسن.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

11:38ت م

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