السعودية اليوم / لجنة النقل الجوي بدول مجلس التعاون تناقش إنشاء أكاديمية خليجية للتدريب في مجال الطيران المدني



الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

ناقشت لجنة النقل الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاء أكاديمية خليجية للتدريب في مجال الطيران المدني، وإنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع عشر، والذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، بمشاركة جميع دول مجلس التعاون.

وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع الخاصة بالتعاون في مجال النقل الجوي، منها القائمة السوداء لشركات الطيران الأجنبية التي عليها مطالبات مالية، والتكامل بين قطاعات النقل في دول المجلس، وإحصائيات حركة النقل الجوي، والتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في مجال الطيران المدني.

وتوصل الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم مسيرة التعاون بين دول المجلس في مجال النقل الجوي.

يذكر أن لجنة النقل الجوي هي واحدة من أربع لجان رئيسية منوط بها مناقشة ومتابعة مواضيع التعاون في قطاع الطيران المدني بين دول المجلس، وترفع توصياتها للجنة التنفيذية للطيران المدني.

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11:37ت م

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