السعودية اليوم/ تعليم الشرقية يدعو طلاب وطالبات الثانوية للتسجيل في برنامج "اكتشف مسارك"



الدمام 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في النشاط الطلابي بقطاعية "البنين والبنات في المرحلة الثانوية" للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني "اكتشف مسارك" عبر منصة البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة

ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الثانوية لرفع سقف قدراتهم وميولهم، وتثقيفهم حيال الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة لهم في مستقبلهم، والمتوائمة مع سوق العمل ومسيرة التنمية الوطنية إسهاماً في تحقيق رؤية المملكة 2030م، ويعزز من التفكير في البحث عن المسار التعليمي والمهني، وتعزيز ثقافة اختيار المسار المناسب بين الطلاب والطالبات، كما يستهدف البرنامج أيضاً المعلمين والمعلمات لارتباطهم بنطاق البرنامج وأولياء الأمور لقربهم من أبنائهم المستهدفين في البرنامج .

ويتضمن البرنامج 4 رحلات للطلاب والطالبات، حيث ستكون الرحلة الأولى بعنوان:" اكتشف ذاتك"، والثانية "اكتشف خياراتك المهنية"، وتضمنت الرحلة الثالثة: "حدد خياراتك المهنية"، وصولاً للرحلة الرابعة "أرسم خطتك المهنية"، إضافة إلى الرحلة الموجهة للمعلمين والمعلمات بعنوان "كيف أدعم طلابي مهنياً"، فيما وجٌه لأولياء الأمور بعنوان "كيف أدعم أبنائي مهنياً".

// انتهى//

11:22ت م

0042



الدمام 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في النشاط الطلابي بقطاعية "البنين والبنات في المرحلة الثانوية" للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني "اكتشف مسارك" عبر منصة البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في نسخته الثانية.ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الثانوية لرفع سقف قدراتهم وميولهم، وتثقيفهم حيال الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة لهم في مستقبلهم، والمتوائمة مع سوق العمل ومسيرة التنمية الوطنية إسهاماً في تحقيق رؤية المملكة 2030م، ويعزز من التفكير في البحث عن المسار التعليمي والمهني، وتعزيز ثقافة اختيار المسار المناسب بين الطلاب والطالبات، كما يستهدف البرنامج أيضاً المعلمين والمعلمات لارتباطهم بنطاق البرنامج وأولياء الأمور لقربهم من أبنائهم المستهدفين في البرنامج .ويتضمن البرنامج 4 رحلات للطلاب والطالبات، حيث ستكون الرحلة الأولى بعنوان:" اكتشف ذاتك"، والثانية "اكتشف خياراتك المهنية"، وتضمنت الرحلة الثالثة: "حدد خياراتك المهنية"، وصولاً للرحلة الرابعة "أرسم خطتك المهنية"، إضافة إلى الرحلة الموجهة للمعلمين والمعلمات بعنوان "كيف أدعم طلابي مهنياً"، فيما وجٌه لأولياء الأمور بعنوان "كيف أدعم أبنائي مهنياً".// انتهى//11:22ت م0042

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