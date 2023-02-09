السعودية اليوم / المشمش الطائفي يدخل " مرحلة الفضيض" ويكتسي بالبياض



الطائف 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

اكتست مزارع وبساتين المشمش بمركزي الشفا والهدا ووادي محرم والغديرين والبني والمخاضة بياض ما يعرف " بالفضيض " ، مع نهاية موسم الشتاء .

وخلال جولة لـ " واس " في بساتين المشمش التقت المزارع هليل أبو سعيد النمري الذي بين أن هذه المرحلة لثمار المشمش يسبقها استعدادات قبل حلول الموسم منها حرث الأرض وتنظيفها من الأعلاف والحشائش وتسميدها وإيقاف سقايتها في موسم الشتاء ، ومن ثم يبدأ تدريجياً سقاية أشجار المشمش دون غيرها من الأشجار ،وبحسب المزارع أو سعيد فإن موسم القطاف يحين هذا العام منتصف ذي القعدة المقبل - بإذن الله - لافتاً النظر إلى أهم الفروق بين فاكهة المشمش الطائفي عن غيره من صنوف هذه الثمرة من حيث الطعم ولونها المميز بزيادة اللون الأحمر أو كما يطلق عليها محلياً "أبو خدين" وذلك راجع إلى عذوبة المياه وخصوبة التربة .

وأوضح أن تفاوت درجات الملوحة في المياه تعطي منتجاً جيداً ، فكلما قلت درجة الملوحة " من 400 إلى 900 درجة" تعطي محصولاً وافراً ونوعية جيدة، ويستمر الموسم كل عام من منتصف الشهر الخامس الميلادي وحتى نهاية الشهر السابع ( مايو ــ يوليو ) بواقع مدة تتراوح ما بين 40 إلى 45 يوماً في أغلب المواسم ، وتنتشر مزارع هذه الفاكهة الموسمية في أغلب أودية الطائف .

// انتهى //

11:14ت م

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