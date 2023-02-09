السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفّذ حملات على البيع العشوائي في الطائف



الطائف 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

نفّذت أمانة الطائف حملة رقابية لمنع البيع العشوائي المتجول، وذلك ضمن جهود مكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري في الأسواق والمواقع التجارية والسياحية بأنحاء المحافظة.

وضبطت فرق وكالة الخدمات والبلديات الفرعية عددًا من الباعة الجائلين في مواقع متفرقة، واتخذت تدابير لمنع انتشارهم في الشوارع والأسواق العامة والمواقع السياحية، مع التركيز على باعة المواد الغذائية والتسالي والسلع التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك، والتحفظ على المضبوطات.

وجاءت هذه الحملة مزامنة مع دعم الأمانة لخدمات المتاجر المتنقلة التي تُمكّن الأفراد من ممارسة البيع المتجول وإصدار رخصة لمنفذ بيع (متجر متنقّل)، أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية في المتنزهات والحدائق العامة والمواقع السياحية، ضمن سعي الأمانة لدعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع بهدف تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة.

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11:08ت م

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