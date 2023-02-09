السعودية اليوم/ سمو أمير منطقة الجوف يتسلّم تقريرين عن جهود وأعمال جمعية نجاة



سكاكا 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، التقرير السنوي لأعمال جمعية نجاة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة سكاكا لعام ٢٠٢٢م، كما تسلم سموه تقريراً بمناسبة مرور (ربع قرن) على أعمال وجهود الجمعية منذ إنشائها .

جاء ذلك خلال استقبال سموه ، بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية نجاة محمد بن عبيد السند ، يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة صالح الخالدي وعدد من أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال ومهام الجمعية ،والاطلاع على أبرز الأنشطة والبرامج ، وسير تنفيذها بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع و تضمّن التقريران أهم الأعمال المنفذة والإحصائيات عن البرامج المنفذة خلال العام الماضي ٢٠٢٢، والأعوام السابقة.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الجمعية وبالدور الذي تقوم به من خدمات توعوية وإرشادية، متمنياً للقائمين على الجمعية التوفيق.

من جانبه، نوه السند بدعم سمو أمير منطقة الجوف واهتمامه بأنشطة الجمعية.

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11:01ت م

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