شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديده بالإيقاف.. تاليسكا يهاجم إدارة النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعض التقارير الصحفية حول إمكانية إيقاف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لمدة موسم كامل.

تاليسكا يهاجم إدارة نادي النصر

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الرياضية"، على أن تاليسكا، مهدد بالإيقاف لمدة موسم كامل، وذلك بعد تصريحاته عن الهلال السعودي خلال فيلم النصر.

وهاجم أندرسون تاليسكا، مسؤولي النصر، بشكل غير مباشر، لموافقتهم على نشر حديثه عن الهلال والتحكيم، والذي قد يؤدي إلى إيقافه لمدة سنة.

وقال تاليسكا في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، بعد شكوى الهلال؛ قائلًا: "لم أمنح أي جهة، الإذن لنشر أي حديث تلفزيوني.. ولست مسؤولًا عن شيء، لم أوافق عليه، ولا يوجد به عقد رسمي، لإذاعته".

توقيت مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره نادي الوحدة، مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.