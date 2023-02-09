شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موقف بنزيما من اللحاق بمواجهة الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما قد تخلص من إصابته بشكل كامل، وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة فى نهائي كأس العالم للأندية، أمام نظيره الهلال السعودي فى المباراة النهائية، على الرغم من تواجد اللاعب فى مدريد وعدم سفره إلى المغرب.

وأكدت بعض المصادر القريبة من بنزيما أن اللاعب ينتظر قرار أنشيلوتي النهائي بشأن إلتحاقه ببعثة الفريق من عدمه، حيث من المتوقع أن يصدر المدرب الإيطالي قراره النهائي اليوم، خاصة فى ظل ضيق الوقت الشديد الذي يسبق مباراة الزعيم الهلالي.

وتسيطر الحيرة على أنشيلوتي بشكل كبير، حيث أن المدرب يريد الإستعانة ببنزيما، خوفا من المعاناة أمام الهلال مثلما حدث مع الأهلى بعد تقليص فارق الهدفين، فى الوقت الذي يخشي المدرب المجازفة باللاعب.



بنزيما: الأهلى كان منافسا قويا أمام مدريد

وأعترف بنزيما بقوة الأهلى وظهوره المميز أمام ريال مدريد، حيث أن المباراة كانت ندية للغاية على عكس المتوقع، ولكن إضاعة الفريق الخصم للعديد من الكرات السهلة، بجانب نقص بعض الخبرات أدي إلى هذه النتيجة فى نهاية المباراة.

وأضاف أن المباراة كانت ندية للغاية بين الفريقين، ومن ثم فإن فوز ريال مدريد بهذا التحدي كان مختلفا، ولكن أكد فى الوقت نفسه أن الأمور لم تنتهي بعد، خاصة أن الفريق ما زال لم يحقق اللقب.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيلاقي الهلال يوم السبت القادم، فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة