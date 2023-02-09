شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر مهدد بالإيقاف لمدة موسم كامل.. صدمة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول اقتراب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من الإيقاف لمدة موسم كامل بالفترة القادمة.

تاليسكا مهدد بالإيقاف لمدة موسم كامل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن مفاجأة من العيار الثقيل، منذ قليل، بشأن أزمة تصريحات النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن غريمه التقليدي الهلال.

وأكدت الصحيفة، على أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، قد تقدمت بشكوى رسمية ضد تاليسكا، بسبب تصريحاته في فيلم النصر، قائلًا: "لو لم يحصل الهلال، على دعم تحكيمي لخسر في جميع مبارياته".

وأوضحت الصحيفة، أن تاليسكا أصبح مُهددًا بالإيقاف لمدة موسم كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة، بسبب تشكيكه في نزاهة التحكيم والجهات المسؤولة عن اللعبة في المملكة؛ وفقًا للوائح لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره نادي الوحدة، وذلك مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.