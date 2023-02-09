شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يجدد عقد نجم الفريق.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك عن طريق تجديد عقود لاعبي الفريق من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

اتحاد جدة يستقر على تجديد عقد كورونادو

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الرياضية"، منذ قليل، عن أخر تطورات تجديد عقد النجم البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة، على أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اقترب من تجديد عقد كورونادو لمدة موسمين قادمين، من أجل الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد اتفقت مع كورونادو، على تجديد تعاقده بمبلغ مغاير عما تم الاتفاق عليه من قبل في بند أفضلية التجديد.

والجدير بالذكر أن عقد كورونادو، مع الاتحاد سينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق بعد دخوله الفترة الحرة، دون أن تفعل إدارة الاتحاد بند التمديد لمدة موسم أخر.

موقف اتحاد جدة من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر المتصدر، والشباب الوصيف.