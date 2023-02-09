السعودية اليوم / رئاسة الحرمين تقدم خدماتها النوعية للمصلين والمعتمرين



مكة المكرمة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من خدماتها النوعية، وذلك في سبيل راحة المصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين أمس من خلال توزيع عبوات زمزم لــ 15.360 مستفيداً، والكتيبات والمطويات على 1.750 مستفيداً، وتقديم التوعية الرقمية لـ 18.000 مستفيد، إلى جانب 86.516 مستفيداً من التوعية الميدانية.

واستفاد 2.029 معتمراً من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 2650 لتراً من المعطرات، و 32.400 لتر في تعقيم السجاد، و 5.500 لتر من معقمات الأيدي، و 2600 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 2400 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32.300 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات على تقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام، و 400 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، والعمل على فرش 16.500 سجادة، و 1184 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.

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10:56ت م

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