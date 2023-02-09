السعودية اليوم / وقاء ينفّذ مكافحة مسببات نواقل الأمراض بمحافظة الليث



مكة المكرمة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

ينفّذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة الأخرى، مكافحة نواقل الأمراض بمحافظة الليث.

وتأتي توالي تلك الجهود في مكافحة البعوض وتكاثر المستنقعات المائية داخل وخارج محافظة الليث ، ضمن أعمال الجهات التكاملية الهادفة لأعمال الصحة العامة، ومجابهة نواقل الأمراض عبر الرش الضبابي لمكافحة الحشرات، ومعالجة بؤر نواقل الأمراض بطرق لا تؤثر على صحة الإنسان.

ويحرص المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية؛ بالعمل على منع انتشار نواقل الأمراض، وذلك وفق خطط وبرامج مستمرة تستوجب توفير إمكانيات مادية وبشرية وآلية، تمكنها من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه.

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10:46ت م

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