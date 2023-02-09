السعودية اليوم / محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة



طريف 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة (-1) درجة مئوية.

كأقل درجة تم تسجيلها اليوم، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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10:39ت م

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