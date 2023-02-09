السعودية اليوم / بيئة مكة تنهي تخصيص ثلاث مجمعات للدواجن بمحافظة القنفذة



مكة المكرمة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة القنفذة؛ تخصيص وإصدار صكوك تملك لثلاث مواقع؛ لتكون مواقع مجمعات للدواجن بمحافظة القنفذة.

وجرى تحديد هذه المواقع بمشاركة الجهات المعنية ورفعها مساحيًا، واستكمال إجراءات التخصيص من قبل إدارة الأراضي والمساحة بفرع الوزارة، وذلك على مساحة ( 24.693.669 ) متراً مربعًا، حيث تتميز هذه المجمعات ببعدها عن النطاق العمراني للمحافظة على البيئة، لتطبيق أعلى أنظمة التحكم في معايير الأمن الحيوي والسلامة، حيث تقع في شرق وشمال القنفذة.

ويأتي الهدف من تخصيص هذه المجمعات؛ رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، إلى جانب زيادة الإسهام في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل بمشاركة القطاع الخاص، لأجل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني .

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10:36ت م

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