السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تناقش خطط شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

ناقشت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس بمقر الرئاسة في مكة المكرمة الخطط الاستعدادية لشهر رمضان المبارك لهذا العام إضافة للمبادرات التي سوف تعمل عليها الرئاسة العامة خلال الشهر الفضيل والبرامج المنفذة في الميدان والخطط التشغيلية بما يحقق رضا ضيوف الرحمن.

وجرى خلال الاجتماع عرض مرتكزات الخطة ومراجعة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، مع التأكيد على أهمية تدقيق الجودة والقياس وحوكمة الخدمات.

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10:33ت م

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