شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى (راتب 9,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: – مدير مشروع.

– مهندس مدني.

– دهان.

– نجار.

– كهربائي مباني.

– مراقب خدمات عامة.

– مفتش سلامة.

– كهربائي مبانٍ.

– مخطط صيانة.

– فني معدات طبية.

– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية.

– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي.

.. وأخرى. قد يهمّك أيضاً طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا