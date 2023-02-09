- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى (راتب 9,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
– مدير مشروع.
– مهندس مدني.
– دهان.
– نجار.
– كهربائي مباني.
– مراقب خدمات عامة.
– مفتش سلامة.
– كهربائي مبانٍ.
– مخطط صيانة.
– فني معدات طبية.
– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية.
– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي.
.. وأخرى.
قد يهمّك أيضاً
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا