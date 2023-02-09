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الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

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شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

11 وظيفة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى (راتب 9,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مدير مشروع.
– مهندس مدني.
– دهان.
– نجار.
– كهربائي مباني.
– مراقب خدمات عامة.
– مفتش سلامة.
– كهربائي مبانٍ.
– مخطط صيانة.
– فني معدات طبية.
– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية.
– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي.
.. وأخرى.

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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