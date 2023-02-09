

الباحة 18 رجب 1444هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

اختتمت فعاليات معسكر الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي نظمته جامعة الباحة بمحافظة المخواة.

ونوه عميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد بن إبراهيم ساعد أن الدراسة الأولية للشارة الخشبية تعتبر المستوى الأول في الدراسات التأهيلية الكشفية لإعداد القادة, وشملت الدراسة العديد من الدورات القيادية, وبعض الدورات التي تحكي تاريخ وأهداف الحركة الكشفية للدارسين, كما شملت الدراسة بعض البرامج الكشفية كالرحلة الخلوية التي شملت الطهي الخلوي, ونصب الخيام, مبادرة تنظيف منتزة الثعبان بمركز ناوان ضمن مبادرات الجامعة التطوعية لخدمة المجتمع .

وأضاف أن الدراسة شملت 43 دارساً, إضافة إلى 26 قائداً ومدرباً كشفيا على مدار ثلاثة أيام, وانتهت بتأهيل وإعداد أعضاء النادي المستجدين لمواصلة مسيرة العمل التطوعي لمنسوبي الجامعة داخل الجامعة وللمجتمع خارجها.

//انتهى//

09:55ت م

0021





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الباحة تختتم فعاليات معسكر الدراسة الأولية للشارة الخشبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.