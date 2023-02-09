السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي أمين المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر



جدة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر ، أمس، بالأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري .

وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك وآفاقه المستقبلية بين المنظمتين .

// انتهى //

09:34ت م

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