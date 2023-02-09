شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يضغط للحصول على لاعب برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي إسباني سابقًا، عن رغبة إدارة الهلال السعودي في التعاقد مع لاعب نادي برشلونة الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية القادمة "صيف 2023".

الهلال يخطط للحصول على بوسكيتس

وفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة الزعيم تفكر بجديه في ضم سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط نادي برشلونة في الصيف القادم بشكل مجاني، بعد أن تقارب عقده على الانتهاء، وتحديدًا بنهاية الموسم الجاري 2022/2023.

وفي ذات السياق أكد تقرير صحفي خلال الأيام القليلة الماضية رغبة نادي النصر السعودي في الحصول على خدمات الدولي الإسباني، مما يؤكد على اشتعال سباقًا ناريًا بين الطرفين لحسم الصفقة الضخمة.

وتشير أنباء عدة أن برشلونة لا ينوي بشكل نهائي تجديد عقد بوسكيتس، إلا أن تشافي متمسك خدمات اللاعب ويرفض الاستغناء عنه ويدفع الإدارة من أجل تجديد عقده لمصلحة الفريق.

تعرف على أرقام بوسكيتس مع برشلونة 2022/2023

شارك لاعب الوسط الإسباني مع برشلونة منذ انطلاق الموسم الجاري في 24 هدف، ناجحًا في المساهمة بـ هدف وحيد.