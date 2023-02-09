شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم السعودية، عن موعد مباراة النصر أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الثالث عشر، برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي

وستنطلق مباراة النصر أمام نظيره الوحدة، اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة

وسيتم نقل مباراة النصر أمام نظيره الوحدة، في بطولة دوري روشن السعودي، عبر فضائية SSC1.