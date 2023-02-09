شكرا لقرائتكم خبر عن تشواميني يعلق على فوز ريال مدريد أمام الأهلي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد، على فوز الفريق أمام نظيره النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل ريال مدريد لنهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز أمام نظيره النادي الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات لـ تشواميني: حقيقة أن الخصم لن يكون فلامينجو لا يعني أن الأمر أسهل، على الإطلاق.

وأشار: لقد شاهدنا مباراتهم ضد الهلال ونعلم أن المباراة النهائية ستكون معقدة للغاية.

وختم: قمنا بعمل جيد ضد خصم طلب منا الكثير من الجهد والعمل (لتحقيق هذه النتيجة)، نحن سعداء، في النهائي وسنعمل على الفوز بهذا اللقب.