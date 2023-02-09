60% ارتفاع المعونة القضائية من المحامين - #عاجل

بلغت حالات المعونة القضائية، المقدمة من المحامين لغير القادرين على دفع الأتعاب، 260 حالة، مرتفعة بنسبة 60.98% في الربع الرابع من العام الماضي، بينما فاقت شكاوى المحامين البلاغات، إذ بلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات 338، منها 293 شكوى، مرتفعة بنسبة 4.04%، و55 بلاغا بارتفاع 27.91%.

وكشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين للربع الرابع من عام 2022، ارتفاع عدد المحامين المرخص لهم بنسبة 18.12%، حيث بلغ عدد المرخص لهم 1095 محاميا، وارتفعت أعداد المحامين المتدربين 14.53%، وبلغ عددهم 1064 محاميا متدربا، وارتفع عدد الممثلين النظاميين إلى 384 ممثلا بنسبة 14.47%، إلى جانب وضع عدد من الأهداف الإستراتيجية في الخطة الخمسية التي تمتد إلى 2026، والتي تقوم على 3 ركائز ممثلة في: ركيزة المهنة، وركيزة الممارس، وركيزة الهيئة.

41 % المنتسبون

بلغ إجمالي المنتسبين للعضوية المهنية 250 عضوا بنسبة ارتفاع 41.26%، وبلغ عدد المنتسبين للعضوية الأساسية 1188 منتسبا، وارتفع عدد المنتسبين للعضوية الأكاديمية إلى 169 منتسبا بنسبة ارتفاع 19%، وارتفعت سجلات المنشآت القانونية الصادرة إلى 803 سجلات بنسبة ارتفاع 4.69%، وارتفعت تقارير الخبرة والمشورة الفنية إلى 260 بنسبة ارتفاع 39.78%، وبلغ إجمالي المحامين المتطوعين 301 متطوع، بنسبة ارتفاع 3.8%، و402 منضم جديد لبرنامج الاعتماد المهني للقانونيين، و1638 إجمالي المنضمين لبرنامج الاعتماد المهني للقانونيين، و75 ممارسا معتمدا مهنيا.

ما هي المعونة القضائية

- هي مجموعة خدمات مهنية يُقدِّمها المحامي لصالح مَن لا تُمَكِّنه حالتُه المادية مِن دَفْع أتعاب المحامي؛ بحيث يستطيع بمُوجَبِها الاستعانة بمحامٍ في فترة التحقيق والمحاكمة بمختلف إجراءاتها أمام مختلف الجهات الضبطية والمحاكم واللجان القضائية، كما تشمل تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية، أو المساعدة في كتابة اللوائح والمذكرات والاعتراض على الأحكام.

شكاوى وبلاغات

338 شكوى وبلاغا

293 شكوى

55 بلاغا

%4.04 ارتفاع الشكاوى

%27.91 ارتفاع البلاغات

260 حالات معونة قضائية واردة

%18 المحامون المرخصون

%1453 محامون متدربون

%14.47 ممثلون نظاميون

%41 منتسبو العضوية المهنية

1188 منتسبو العضوية الأساسية

%19 المنتسبون للأكاديمية

%4.69 ارتفاع السجلات القانونية

%39.7 ارتفاع الخبرة والمشورة

%3.8 ارتفاع المحامين المتطوعين