شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد كان عن طريق الخطأ

أصدرت وكالة شؤون المسجد النبوي بيانا قالت فيه إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم أمس الثلاثاء من دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، فقد تبين بأن دخولهن عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعرفيهن برسالة المسجد النبويّ، وقد أبدين تفهمهن لإرشادات العاملين وعبرن عن شكرهن وتقديرهن على ماوجدنه من حسن التعامل.

وأضافت : كما تسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته لتفادي تكرار ذلك في المستقبل.