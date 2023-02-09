مهن الخدمات تتصدر مشتركي التأمينات - #عاجل

استحوذت مهن الخدمات على توزيع المشتركين بالتأمينات على رأس العمل، إذ بلغ عدد المشتركين في القطاع الحكومي 144.087 مشتركا، و5.230.577 مشتركا في القطاع الخاص، وحلت مهنة الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية ثانيا بـ133.337 في القطاع الحكومي، و415.764 مشتركا في القطاع الخاص.

وفاق عدد الذكور المشتركين على رأس العمل، الإناث في الربع الرابع من العام الماضي، إذ بلغ عدد المشتركين الذكور السعوديين في القطاع الحكومي 276.294 مشتركا مقابل 108.880 سعودية مشتركة، وتصدر الذكور الأجانب المشتركين على رأس العمل، إجمالي الذكور في القطاع الخاص بـ6.947.248 مشتركا، مقابل 281.739 غير سعودية مشتركة على رأس العمل في القطاع الخاص، في وقت بلغ إجمالي المشتركين 9.900.389 مشتركا.

8 جهات

كشف تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية للربع الرابع من عام 2022، إجمالي توزيع المشتركين على رأس العمل في 8 جهات تمثل الكيان القانوني للمنشأة للقطاعين الحكومي والخاص، حيث بلغ إجمالي القطاع الحكومي 499.113 مشتركا، وإجمالي المشتركين في القطاع الخاص 9.401.276، وتصدر الكيان القانوني للمنشأة فردية المشتركين على رأس العمل بـ4.075.396 مشتركا، وحل منشأة محدودة ثانيا بـ3.829.788 مشتركا، ومساهمة ثالثا بـ1.036.927 مشتركا، وتضامن رابعا بـ367.063 مشتركا، وتوصية خامسا بـ49.042 مشتركا.

صدارة المناطق

تصدرت الرياض توزيع المشتركين بـ4.473.231 مشتركا، وحلت الشرقية ثانيا بـ1.413.649 مشتركا، وجدة ثالثا بـ1.384.552 مشتركا، والقصيم رابعا بـ391.315 مشتركا، ومكة المكرمة خامسا بـ326.058 مشتركا، الفئة العمرية من 26_40 سنة توزيع المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص بـ5.045.456 مشتركا، والقطاع الحكومي بـ314 019 ألف مشترك، ومن 41_59 سنة ثانيا بـ2.869.840 مشتركا في القطاع الخاص، و149.489 مشتركا في القطاع الحكومي، ومن 19_25 سنة ثالثا بـ1.122.512 مشتركا في القطاع الخاص، و26.018 مشتركا في القطاع الحكومي.

مهن وقطاعات

الخدمات تتصدر مشتركي المهن

الذكور المشتركون يفوقون الإناث

276.294 بالقطاع الحكومي ذكور

108.880 مشتركة بالحكومي

6.9 ملايين أجنبي مشترك بالخاص

281.7 ألف أجنبية مشتركة بالخاص

10 ملايين إجمالي المشتركين

الأكثر منشآت مشتركين:

فردية: 4 ملايين

محدودة: 3.8 ملايين

مساهمة: 1.036 مليون

تضامن: 367 ألفا

توصية: 49 ألفا

أكثر المناطق مشتركين

الرياض: 4.4 ملايين

الشرقية: 1.4 مليون

جدة: 1.3 مليون

القصيم: 391.3 ألفاً

مكة: 326 ألفاً

أكثر المهن بالقطاع الحكومي

الخدمات: 144 ألفاً

الاختصاصيون: 133 ألفاً

الفنيون: 96 ألفاً

المهن الكتابية: 65 ألفاً

الهندسية الأساسية: 36.3 ألفاً