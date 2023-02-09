شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كولر عقب هزيمة الأهلي أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة الفريق أمام نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وفشل النادي الأهلي في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، عقب للهزيمة أمام نظيره ريال مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدف،ضمنمنافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كولر عقب نهاية المباراة: أشعر بالإحباط الشديد بسبب الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، الفريق كان يتطلع لنتيجة أفضلخلال المباراة.

وأردف: الفريق بدأ المباراة بشكل جيد، ولكنه لم يستغل بعض الفرص التي لاحت له، وتحلى بالشجاعة بعد اهتزاز مرماه بالهدف الأول.

وأشار: الفريق يتحسن بشكل كبير، وسيكون أفضل في المستقبل، أنا أتولى المسئولية منذ عدة أشهر، وأعمل بشكل مستمر على تطويرمستوى اللاعبين.

وختم: شاهدت مباراة الهلال السعودي وفلامينجو، وأعلم أن الفريق البرازيلي يملك عناصر مميزة للغاية، سوف يلعب بشكل جيد في مباراةتحديد المركز الثالث.