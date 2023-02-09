شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من محمد هاني عقب هزيمة الأهلي أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق محمد هاني لاعب النادي الأهلي، على هزيمة الفريق أمام نظيره ريال مدريد، في بطولة كأس العالم للأندية.

وفشل النادي الأهلي في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، عقب للهزيمة أمام نظيره ريال مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمنمنافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال محمد هاني في تصريحات عقب اللقاء: نتيجة ليست أفضل شيء، كنا نتمنى تحقيق المكسب ونتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخنا.

وأشار: أعتقد أن اللاعبين أدوا ما عليهم ولا يوجد تقصير من أحد، الكل كان يقاتل حتى الدقيقة لأخيرة، والكل أدى ما عليه، نتيجة ليستجيدة.

وختم: أغلقنا صفحة ريال مدريد، وسنركز في المباراة المقبلة أمام فلامينجو وإن شاء الله نحصد ميدالية ونحصل على المركز الثالث مثل آخرسنتين.

وسوف يواجه النادي الأهلي نظيره فلامنجو، يوم السبت القادم، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.