شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد فلامينجو لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، وذلك ضمن منافسات مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب لعام 2023.

توقيت مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

وتقام أحداث مباراة الأهلي المصري ضد نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، مساء يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من بطولة كأس العالم للأندية، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره فلامنجو البرازيلي، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلامينجو

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.