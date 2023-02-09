شكرا لقرائتكم شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير مناسب كان بطريق الخطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي، تفاصيل واقعة دخول المرأتين بلباس غير مناسب المسجد النبوي، مؤكدة أنه كان عن طريق الخطأ.

وقالت الوكالة في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر: إشـارة إلى ما تم تداولـه عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي في يوم الثلاثـاء الموافــق 17/ 7/ 1444هـ مــن دخول امرأتين غير مسلمتين لسـاحات المسجد النبوي بلباس غير مناسـب لخصوصية المكان، فقد تبين بأن دخولهما عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعريفهما برسـالة المسجد النبوي، وقد أبديا تفهمهما لإرشادات العاملين وعبرتا عن شكرهما، وتقديرهما على ما وجدتاه من حسن التعامل.

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تعزيز سبل التوعية

وأشارت وكالة شؤون المسجد النبوي إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تسعى إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته؛ لتفادي تكرار ذلك في المستقبل.

كما تؤكد بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف، حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رســول الله صلى الله عليه وسـلم وتسخير كافة الإمكانات لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين وفق توجيهات القيادة الرشيدة.