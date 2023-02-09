شكرا لقرائتكم تسمية 12 حديقة في الرياض بالشراكة مع السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلق صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، المرحلة الأولى من مبادرة تسمية حدائق الرياض بالشراكة مع السكان، والتي تضم 12 حديقة في مختلف أحياء مدينة الرياض.

المقترحات

ودعا سموه سكان مدينة الرياض للمشاركة في أولى مراحل المشروع، مؤكدًا سعي الأمانة لتفعيل شراكة السكان في جميع مشاريعها.

قد يهمّك أيضاً

وحول تفاصيل المشاركة تتيح أمانة منطقة الرياض لسكان في المدينة من تقديم اقتراحات بالأسماء لحدائق الأحياء عبر الرابط: اضغط هنا.