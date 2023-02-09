شكرا لقرائتكم موجز “المواطن”.. 10 أخبار عليك معرفتها حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأخبار المحلية التي شهدتها المملكة خلال يوم أمس الأربعاء 8 فبراير 2023.

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