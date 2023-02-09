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جوازات مطار الملك خالد الدولي تستقبل المسافرين بختم ليب 23

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الرياض - محمد الوسيري - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا “ليب 23” للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد بالرياض، وذلك تزامنًا مع انطلاق المؤتمر التقني الدولي “ليب 23” المقام في مركز واجهة الرياض من 6 إلى 9 فبراير.

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ليب 23

وتُشارك وزارة الداخلية ضمن معرض الرقمية في المؤتمر التقني الدولي “ليب23″، وتستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة “أبشر”، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزائرين عبر أكثر من 350 خدمة بموثوقية عالية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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