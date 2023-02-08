السعودية اليوم / فرص تدريبية وتوقيع عقود عمل فورية في ملتقى لقاءات حائل



حائل 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

شهد اليوم الثاني لملتقى لقاءات حائل 2023، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، عقد ورش عمل ومحاضرات وبرامج إرشاد مهني وطرح فرص تدريبية، وذلك في قاعة الروشن للمعارض والمؤتمرات بحائل.

وتناولت أعمال الملتقى طرح عدد من الفرص التدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) ، وكذلك فرص عمل من خلال المنشآت المشـاركة ، كما تم إطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

وأطلع القائمون على الملتقى الزوار والزائرات على برامج ومبادرات وممكنات الدعم التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين؛ تماشياً مع خطط التنمية الوطنية.

وشهد الملتقى توقيع عقود عمل فورية لعدد من منشآت القطاع الخاص .

ويستهدف الملتقى منشآت القطاع الخاص والباحثين عن عمل وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمـال ، كما يهدف إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص وبناء قاعدة بيانات بالمختصين والمهتمين بسوق العمل.

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