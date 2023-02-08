السعودية اليوم / اختتام فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ29 بمصر



القاهرة 17 رجب 1444 هـ الموافق 8 فبراير 2023 م واس

اختتمت في القاهرة اليوم الأربعاء فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ29 التي شارك فيها 108 متسابقين من 58 دولةً على مستوى العالم.

وكرّم وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة في الحفل الختامي الفائزين في المسابقة التي ضمت ثمانية فروع، كما كرم المحكمين في المسابقة من خارج مصر ومنهم أستاذ القراءات بجامعة أم القرى الدكتور سالم بن غرم الله الزهراني بمنحه نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

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